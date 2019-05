Giertych: "Pismo w sprawie nieobecności Tuska na komisji śledczej wysłano w piątek"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył we wtorek, że nie stawi się przed sejmową komisją śledczą do spraw tzw. luki VAT .

- W zeszłym tygodniu mój pełnomocnik poinformował, że jestem w tym czasie na czele delegacji jadącej do państw azjatyckich i nie będę mógł się stawić - powiedział Donald Tusk. - Zawsze stawiam się na wezwania organów państwowych ale niestety w tym terminie nie będzie to możliwe. Jestem pewien, że znajdziemy inny, dogodny termin.

Po czym dodał we wpisie na Twitterze: - A tak po ludzku to rozumiem. Po nokaucie trzeba ochłonąć a nie iść zeznawać przed komisją.

Niedługo później, na tym samym kanale, głos zabrał Roman Giertych, który pokazał potwierdzenie nadania pisma, skierowanego do komisji.

Okazuje się, że przewodniczący Horałą faktycznie listu nie dostał. Co więcej, nie miał prawa, bo wysłano go w piątek wieczorem, do tego przesyłką ekonomiczną.