Roman Giertych dla money.pl o słynnym liście: nie było powodu, by wysyłać priorytetem

Przewodniczący Marcin Horała we wtorek poinformował, że żadna korespondencja od przewodniczącego Rady Europejskiej ani od jego pełnomocnika do Komisji nie dotarła.

Gdy sam Donald Tusk powiedział we wtorek dziennikarzom, że na przesłuchaniu się nie stawi, bo jest w tym czasie w Azji, Horała zasugerował, że to skutek przegranych przez Koalicję Europejską wyborów.

Zapytaliśmy mecenasa Giertycha, dlaczego nie dopłacił, by przesyłka trafiła do Komisji szybciej. - Nie było powodu, skoro zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej powinna ona iść nie dłużej niż 3 dni robocze - powiedział money.pl Roman Giertych.

Mówi o sugestii Kazimierza Smolińskiego, który stwierdził, że pełnomocnik Donalda Tuska powinien dostarczyć przesyłkę osobiście. - Można było się przejść spacerem, dla zdrowia - powiedział Smoliński. - Nie wydaje mi się, by spacer do sejmu komukolwiek wyszedł na zdrowie - ripostował Giertych.

- Nie jestem upoważniony, by dyktować termin. Gdy Komisja wyznaczy konkretną datę, to jeśli tylko kalendarz przewodniczącego Tuska pozwoli, to stawi się on na przesłuchaniu - zapewnił Roman Giertych. I podkreślił, że żadne - nawet wstępne - ustalenia jeszcze nie zapadły.