Zamieszki w Ekwadorze. Godzina policyjna. Armia ze zgodą na użycie siły

- Wydałem rozkaz Połączonemu Dowództwu Sił Zbrojnych, by podjęło działania niezbędne dla ponownego wprowadzenia ładu w kraju - powiedział w orędziu Lenin Moreno.

Zgodnie z dekretem prezydenckim armia dostała pozwolenie na zastosowanie siły. - Pozwoli to na użycie sił porządkowych w obliczu aktów przemocy, które nie są do zaakceptowania - zaznaczył przywódca Ekwadoru.

Godzina policyjna obowiązuje w Ekwadorze od godz. 15 w sobotę czasu lokalnego (godz. 22 w sobotę w Polsce). Nie ma doniesień o tym, czy doszło do naruszeń i interwencji mundurowych.

Sobota była jedenastym dniem protestów w Ekwadorze. Wybuchły one w związku ze zniesieniem przez rząd obowiązujących od 40 lat dopłat do paliw. Krok ten spowodował wzrost cen benzyny o 123 proc. Podwyżka ma pomóc rządowi zaoszczędzić 1,5 mld dol. rocznie, a cały pakiet reform podatkowych ma przynieść roczny zysk w wysokości ok. 2,27 mld dol.