Zamieszki w USA to sygnał. Walka o hegemonię na świecie wkracza w nową fazę

- Przyzwyczailiśmy się do tego, że znamy Amerykę taką, jaką odwiedzamy. Czyli Nowy Jork, Waszyngton, Florydę czy Kalifornię. Ale jak pojedziemy do rolniczych stanów, to zobaczymy, że to jest zupełnie inna Ameryka - mówi money.pl były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf.