Zamknięta granica dla ukraińskiej żywności? Polacy zabrali głos

Protesty rolników

Rolnicy rozpoczęli ogólnopolski protest we wtorek 20 lutego 2024 r. W niemal 100 lokalizacjach na terenie całej Polski blokują drogi. Protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i zmianom we Wspólnej Polityce Rolnej. Chodzi m.in. o tempo dochodzenia do ambitnych celów klimatycznych w UE.