Zamknięte szkoły przez koronawirusa. Zobacz, jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy

Nie jest do duże zaskoczenie. Już we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznawał, że w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce rozważano zamknięcie szkół w całym kraju. Zaznaczył jednak, że wtedy doszłoby do "poważnego zaburzenia różnych usług". - To bardzo poważna sprawa - mówił.