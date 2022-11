Zarobiony jak Elon Musk. "Mam za dużo na talerzu"

- Mam za dużo na talerzu, za dużo pracy, to na pewno – powiedział Elon Musk w trakcie konferencji B20, która odbywa się na Bali w czasie spotkania G20 . Miliarder, cytowany przez Bloomberga, dodał, że pracuje tyle, ile tylko jest w stanie – od rana do nocy przez siedem dni w tygodniu.

"Surrealistyczna wideokonferencja"

Słowa Elona Muska łatwo można odnieść do jego wielokrotnie artykułowanej niechęci do pracy zdalnej, a także pogardliwych wypowiedzi na temat pracy zdalnej w Tesli.

Pracującym zdalnie zatrudnionym w Tesli kazał "udawać, że pracują gdzie indziej", jeśli chcą pracować w domu — przypomina Bloomberg. Znany jest również z tego, że sypia w pracy, a nawet na hali produkcyjnej. Jednak niechęć do pracy z domu nie kończy się na Tesli.

Elon Musk nie lubi pracy zdalnej

W ostatnich dniach pracownicy, przejętego przez Muska, Twittera dostali maile, które dotyczyły ich powrotu do pracy z biura. Miliarder wysłał do pracowników platformy dwa maile, nakazując im natychmiastowy powrót do biura i ostrzegając przed "trudnymi czasami" - poinformowała agencja AP.