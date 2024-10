Zarząd Poczty Polskiej szykuje zmiany w wynagrodzeniach. Oto szczegóły

Poczta Polska. Nowy model systemu wynagradzania

Założenie to przy obecnych uwarunkowaniach spółki ma oznaczać, według zarządu Poczty, "realny wzrost wynagrodzenia dla 31 proc. pracowników" . Z kolei urynkowienie wewnętrznego modelu wyceny stanowisk ma mieć wpływ na wzrost wynagrodzeń kolejnych ok. 43 proc. zatrudnionych.

"Jest to kluczowa zmiana, gdyż pozwala Poczcie Polskiej wprost wywiązać się z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego. Zgodność z przepisami uzyskiwano głównie poprzez uwzględnianie do wyliczeń kwoty premii regulaminowej" - napisano w komunikacie.

Redukcja zatrudnienia w Poczcie Polskiej

O wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy poinformował w 14 sierpnia prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz oraz związki zawodowe. Mikosz ocenił wtedy m.in., że podpisany 10 lat wcześniej układ jest zupełnie niedostosowany do dzisiejszych realiów ani do "potrzeby elastyczności i nowoczesności w sposobie zarządzania kadrami". Zapewnił, też, że do marca 2025 roku nic się nie zmieni, ponieważ trwa 6-miesięczny okres wypowiedzenia ZUZP i zapowiedział jednoczesne rozpoczęcie prac nad nowym ZUZPem.

W sierpniu Mikosz zaproponował też uruchomienie programu dobrowolnych odejść oraz przedstawił plan transformacji Poczty Polskiej. Zakłada on m.in. stworzenie Centrum Usług Wspólnych IT oraz dostosowanie placówek pocztowych do potrzeb klientów. Zapowiedziano, że w miejscach odległych od miast poczta stanie się Centrum Obsługi Obywatela, w którym będzie można odebrać przesyłkę, emeryturę, ale też np. paszport lub inne dokumenty oraz kupić książki i zeszyty do szkoły.