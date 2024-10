Listonosz przyniesie leki? Oto plan Poczty Polskiej

Listonosze dostarczą leki? Prezes zabrał głos

"Wyobrażam sobie, że listonosz za jakiś czas mógłby pomagać w wypełnieniu PIT-u, czy w innych formalnościach. Bo to, co jest naszym największym kapitałem, to fakt, że pracownikom poczty, listonoszom się ufa. Chcę podkreślić, jak duże znaczenie może to mieć w mniejszych miejscowości, gdzie listonosz należy do lokalnej społeczności" - dodał w rozmowie z "Faktem" prezes Poczty.