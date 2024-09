"Wszyscy jesteśmy w szoku". Pracownicy Poczty: nie opłacili nam ZUS-u

- Poczta Polska jest specyficzną firmą, realizuje zadania państwowe, nie ma szans konkurować na wolnym rynku, bo ma dużo zadań, na których się nie zarabia. Odpowiedzialność za kondycję PP zawsze spoczywała na rządzie. Doprowadzili Pocztę Polską do ruiny - mówił premier Donald Tusk w połowie sierpnia.

Poczta Polska u progu wielkich zmian

Ogłoszony plan transformacji Poczty Polskiej na ten rok zakłada m.in. optymalizację zatrudnienia, w tym plan dobrowolnych odejść. Obejmie on około 9 tys. pracowników. - Pracownicy, którzy zdecydują się z niego skorzystać, otrzymają równowartość 12 pensji i będą mogli podjąć nową pracę już następnego dnia - poinformował prezes spółki Sebastian Mikosz.

Już w maju Mikosz zapowiadał, że "Pocztę Polską trzeba wymyślić na nowo". Strata netto Grupy Kapitałowej Poczta Polska w 2023 r. wyniosła 461 mln 205 tys. zł. Natomiast strata spółki Poczta Polska SA to 620 mln 962 tys. zł. Ponadto serwis wnp.pl, dotarł do informacji, z których wynika, że do czerwca 2024 r. strata spółki wynosi 282 mln zł.