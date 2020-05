Zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony. Premier zdradził kwotę

Premier Mateusz Morawiecki, który obecny był w piątek w zakładzie produkcyjnym "Flis" w Radziejowicach, zdradził kwotę podwyżki świadczenia dla bezrobotnych. - Zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony z obecnych 860 zł do 1,2 tys. zł - zapowiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, ma to być jeden z dwóch programów osłonowych dla osób, które stracą pracę w wyniku pandemii koronawirusa. Drugim ma być proponowany przez prezydenta dodatek solidarnościowy wysokości 1,2 tys. zł przyznawany przez okres 3 miesięcy.

Przypomnijmy, że podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych również było postulatem Andrzeja Dudy zaprezentowanej podczas majowej konwencji wyborczej.

- Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do 1,3 tys. zł i być przeznaczony dla wszystkich, którzy stracili pracę z powodu koronawirusa - oraz dodatek solidarnościowy, czyli 1,2 tys. zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę przez koronawirusa. To świadczenie na 3 miesiące. Wierzę, że 3 miesiące to okres przejściowy, w którym zarobki mogą być zaburzone - powiedział wówczas prezydent Andrzej Duda.

Pozytywnie o inicjatywie wypowiadała się również wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która stwierdziła, że teraz są argumenty za tym, aby wypłacić wyższy zasiłek. - Pierwsza tarcza ma działać do końca czerwca. Myślę, że to będzie dobry czas, by zasiłek był podniesiony - mówiła.

Jednak dodatkowe transfery socjalne nie przekonują ekspertów. Dr Antoni Kolka, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego, w rozmowie z money.pl krytycznie odniósł się do tego sposobu wspierania osób, które w związku z kryzysem straciły pracę. Jak zauważył, może to mieć niekorzystny dla motywacji do pracy, a wręcz "zafundować sztuczny wzrost bezrobocia na 3 miesiące".

Obecnie kwota zasiłku, na jaką może liczyć bezrobotny, to 861,4 zł brutto, a po trzech miesiącach 676,4 zł brutto. Na pieniądze mogą liczyć jednak tylko ci, którzy pracowali przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatniego półtora roku.

