Senat chce zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych

Oprócz wzrostu kwoty senat zaproponował, by zasiłek mogły pobierać osoby zatrudnione wcześniej w innym państwie członkowskim UE albo w takim, z którym Polska ma dwustronną umowę w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowę o zabezpieczeniu w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych.

Obecnie kwota zasiłku, na jaką może liczyć bezrobotny, to 861,4 zł brutto, a po trzech miesiącach 676,4 zł brutto. Na pieniądze mogą liczyć jednak tylko ci, którzy pracowali przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatniego półtora roku.

Nad senackimi poprawkami do tarczy 3.0 Sejm ma głosować w czwartek wieczorem.

- Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do 1300 zł i być przeznaczony dla wszystkich, którzy stracili pracę z powodu koronawrusa - oraz dodatek solidarnościowy, czyli 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę przez koronawirusa. To świadczenie na 3 miesiące. Wierzę, że 3 miesiące to okres przejściowy, w którym zarobki mogą być zaburzone - powiedział Andrzej Duda na konwencji 1 maja.