Zasiłek opiekuńczy jednak nie do 3 maja? Premier: "zdecydowałem o jego przedłużeniu"

- W związku z zamknięciem szkół do 24 maja, w przyszłym tygodniu przedstawimy sposób umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i klas 1-3 - zapowiedział Morawiecki podczas sobotniej konferencji prasowej. To mniej więcej to samo, co w piątek wieczorem podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Teraz premier twierdzi, że prawo do zasiłku zdecydował się przedłużyć. Ale nie podał szczegółów. Nie wiemy więc, czy prawo to będzie przysługiwać do 24 maja (do tego dnia mają być zamknięte szkoły), czy na przykład tylko przez kolejny tydzień, do 10 maja.