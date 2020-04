Zasiłek opiekuńczy. Wiemy, czy zostanie przedłużony

Tuż po zakończeniu konferencji prasowej zwróciliśmy się do wielu przedstawicieli rządu z pytaniem o ewentualne przedłużenie stosowania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8.

Zasiłek opiekuńczy początkowo przysługiwał na dwa tygodnie, ale był już dwa razy przedłużany. Za każdym razem, gdy rząd decydował o przedłużeniu zamknięcia szkół.

Teraz jednak ma być nieco inaczej. Jak wynika z informacji money.pl, zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony tylko do 3 maja. Później - czyli na kolejne 3 tygodnie - rząd ma inny plan.

Źródła w kręgach rządowych mówią, że po 3 maja szykowana jest "zorganizowana opieka nad dziećmi". Najprawdopodobniej w szkolnych świetlicach, ale zasad jeszcze nie znamy. Sytuacja jest bowiem dynamiczna i wiele może się jeszcze w tej kwestii zmienić.

Ustalenie tego zajęło jednak trochę czasu. Zawiodła bowiem komunikacja w obozie rządowym. W piątek minister edukacji poinformował bowiem, że dzieci zostaną w domach przynajmniej do 24 maja. Ale o zasiłku już się nie zająknął. Ani on, ani obecny na konferencji rzecznik rządu Piotr Muller.

Telefon do rzecznika rządu również niewiele dał. Muller jest bowiem nieuchwytny, a jego asystent przyznaje, że z podobnymi pytaniami zgłosiło się już przynajmniej kilkunastu dziennikarzy. "Jak będzie wiadomo, to damy znać" - usłyszeliśmy jedynie.

To może więcej wiadomo w resorcie rodziny? To przecież to ministerstwo odpowiada za zasiłki i politykę społeczną. W biurze prasowym informacji nie udało się uzyskać. "Proszę o maila, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe" - to jedyny komunikat.

Nie wie tego również wiceminister rodziny Stanisław Szwed, z którym udało nam się porozmawiać. Jak mówi, "nie oglądał konferencji prasowej".

To może ZUS, który przecież świadczenie wypłaca? "To nie ZUS tworzy przepisy. Jeżeli pojawi się nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, to na bieżąco o tym poinformujemy" - czytamy w lakonicznym komunikacie Zakładu na Twitterze.

Jak jednak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć ze źródeł zbliżonych do ZUS, tam również nie do końca wiedzą, co z zasiłkiem. I czekają na nowe rozporządzenie w tej sprawie. Dotychczasowe wygasa bowiem 26 kwietnia, czyli w niedzielę. - Najpewniej nowe zobaczymy, gdy stare wygaśnie - słyszymy tylko.

A informacja ma kluczowe znaczenie dla tysięcy rodziców, którzy nie wiedzą, czy od poniedziałku będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy. A może powinni poprosić szefa o urlop?

Jest piątek po południu, więc jeśli ktoś nie ma możliwości wzięcia urlopu na żądanie, to w poniedziałek może mieć w pracy nie lada problem. Stąd nerwowe oczekiwanie na deklarację rządu.

