Zasiłek opiekuńczy po świętach. Rząd ujawnia plany

Zgodnie z obecnymi regulacjami, zasiłek ten ma być wypłacany do 24 grudnia. Przez wiele tygodni członkowie rządu nie potrafili odpowiedzieć, czy zostanie przedłużony.

Później jednak okazało się, że na podstawie nowych obostrzeń dzieci do 16. roku życia będą miały do 17 stycznia zakaz wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej. Większość będzie więc musiała pozostać z domu, co oznacza konieczność zapewnienia opieki.