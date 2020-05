Zasiłek opiekuńczy. Rodzice go tracą przez błąd prawny

Rząd w rozporządzeniu wydłużył prawo do zasiłku rodziców dzieci do lat 8, o ile nie chcą ich posyłać do żłobków i przedszkoli, ale tarcza antykryzysowa 3.0, która jest ustawą, uzależniła prawo do zasiłku od tego, czy żłobek lub przedszkole jest otwarte - czytamy w "Rzeczpospolitej". A ustawa ma pierwszeństwo nad rozporządzeniem.