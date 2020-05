Praca zdalna to niepłatne nadgodziny? Pracownicy dostaną płaszcz ochronny

Jednak nie zawsze winni są pracownicy. 17 proc. z nich wskazuje, że powodem nadgodzin są problemy ze skonsultowaniem tematów z przełożonym czy współpracownikami, a co dziesiąty uważa, że dłuższy czas pracy to efekt zlecania zbyt dużej liczby zadań przez przełożonych. Najtrudniej jest pracownikom, którzy mają dzieci. Aż 55 proc. wskazuje, że są bardziej zmęczeni, niż wykonując swoje obowiązki w biurze.

Jak dodano w raporcie, bardzo niepokojący może być też fakt, że aż 7 na 10 pracowników zdalnych deklaruje, że ich szefowie kontaktują się z nimi po godzinach pracy. W przypadku 31 proc. pracowników zdarza się to regularnie, a 41 proc. – sporadycznie. To zakłóca równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Tarcza 4.0 po stronie pracownika

Szykują się zmiany w pracy zdalnej w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", pracodawcy będą musieli sprawdzić, czy zatrudnieni w domu nadal mogą tak funkcjonować i zapłacić im za korzystanie z prywatnego sprzętu. Okazuje się, że w myśl nowych przepisów do pracy zdalnej będzie można skierować, jeśli "pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania".

- Nie wykluczam, że po zmianie przepisów pracodawcy spotkają się z falą wniosków od pracowników wysłanych do pracy w domu, którzy stwierdzą, że nie mają warunków technicznych ani lokalowych do takiej pracy - mówi dziennikowi Michał Lisawa, adwokat współkierujący praktyką prawa pracy w Baker McKenzie. Jak dodaje, rozstrzygnięcie takich spraw będzie bardzo trudne, bo przepisy nie zawierają stosownych norm.

Nowe przepisy mają wprowadzić też regulację, w myśl której to pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom sprzęt i materiały niezbędne do pracy z domu i "obsługę logistyczną". Zdaniem Lisawy, to kolejny niejasny przepis, z którego nie wynika, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionemu zdalnie na przykład ergonomiczne krzesło. Nie wiadomo też, czy zatrudnionemu zdalnie należy się zwrot kosztów dostępu do internetu w domu, a gdy korzysta z prywatnego komputera, to rekompensaty za jego zużycie. Tu także mogą pojawić się roszczenia do pracodawców o rekompensaty.