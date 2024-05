Zasiłek pogrzebowy w górę. Jest ruch rządu

Rozum 29 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Zasiłek powinien być obniżony do poziomu ceny pochówku po kremacji i to w najtańszym wariancie , np. urna z drewna. Tyle i tylko tyle. Równolegle powinno się dopuścić swobodę dysponowania prochami przez krewnych, tj. np. przechowywania w domu lub rozsypania w ulubionym miejscu zmarłego. To by radykalnie wpłynęło na zmiany cen oraz uporządkowało cmentarza, na których nadal mogłyby być praktykowane tradycyjne pochówki (za prywatne pieniądze i wedle życzenia). Jednocześnie cmentarze komunalne powinny skończyć obrzydliwą praktykę tworzenia "gett", tj. części cmentarzy, gdzie chowa się nn lub osoby samotne/ubogie i jednocześnie utrzymywania tych w miejsc w stanie urągającym godności człowieka i poczucia estetyki - zarośnięte groby ziemny, poprzewracane krzyże, spłowiałe stare wiązanki podrzucane przez innych ludzi, bo na śmietnik za daleko. Wystarczy kremować a prochy chować w kolumbarium lub ossarium a w przypadku nn pobrać DNA do archiwum policyjnego na wszelki wypadek. Wreszcie byłby porządek i taniej. A tak to mamy coraz więcej opuszczonych grobów (zmiany demograficzne, emigracja, migracja wewnętrzna), rosnące koszty i jednocześnie marnotrawstwo środków publicznych. Wyższe zasiłki za chwilę spowodują wzrost cen przez zakłady pogrzebowe. To samo dzieje się w przypadku mieszkań, gdzie państwo drenuje kieszenie podatników, by przelać kasę bankom i deweloperom.