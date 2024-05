Rekonstrukcja rządu. Tusk odkrył karty. Niespodzianka w kluczowym resorcie

Pierwsza rekonstrukcja rządu Donalda Tuska

- My jesteśmy tutaj po to, żeby maksymalnie, optymalnie wykorzystywać możliwości. Liczy się wyłącznie interes państwowy. Ministrowie, którzy się żegnają, wykonali swoje zdanie - powiedział premier Donald Tusk, ogłaszając nazwiska nowych ministrów.

Ministra klimatu obroniona

Czwartkowe głosowanie odbyło się na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. - Podjęto decyzję, że tylko do końca czerwca ceny energii będą zamrożone. No i co dalej? W jaki sposób to działanie chciano przeprowadzić? Przede wszystkim w tej ustawie chciano jeszcze zaszyć inne rozwiązania, co naprawdę jest szczytem niepoważnego i złego traktowania Polaków - chodzi również o zmiany związane z ustawą wiatrakową. Dlatego dzisiaj dajemy "czerwoną kartkę" minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce, mamy przygotowany wniosek o wotum nieufności - mówiła Marlena Maląg podczas konferencji w Sejmie.