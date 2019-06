Zbiornik w Wilkowicach prawie pękł przez nawałnice. Konieczna rozbiórka

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach musi rozebrać zbiornik retencyjny w Wilkowicach. - To decyzja nakazowa. Nie będziemy z nią dyskutować - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Linda Hofman, rzecznik gliwickiego RZGW.

Decyzją zdziwiony jest wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek. - Mam nadzieję, że Wody Polskie będą myślały o możliwości zmiany konstrukcji tej budowy w taki sposób, aby ten zbiornik jednak przetrwał. Mamy bardzo dobrze rozpoznaną geologię, jeśli jest taka potrzeba i nie da się naprawić samej korony, to można ją zburzyć, zmienić i przebudować w taki sposób, żeby ten zbiornik mógł istnieć - stwierdził wójt.

W maju przez ulewne deszcze potok Wilkówka stał się rwącą rzeką. Woda w mgnieniu oka zapełniła niewielki zbiornik, co wywołało realne zagrożenie dla blisko setki okolicznych mieszkańców. Korona zapory mogła zostać przerwana, a woda zalać domostwa. Dlatego konieczna była ewakuacja.

- Bezzwłocznie przystąpimy do dwóch rzeczy. Pierwsza to wywiercenie dodatkowych otworów upustowych, za sprawą których uchronimy ten zbiornik przed samoistnym napełnianiem w razie wzmożonych opadów deszczów. Równolegle z tą czynnością będziemy przygotowywali dokumentację techniczną, abyśmy mogli zrealizować harmonogram zawarty w decyzji nakazowej, a więc przystąpić bezpośrednio do rozbiórki – mówi "DZ" Linda Hofman z RZGW w Gliwicach.