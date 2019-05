Państwo pomaga powodzianom. Do 200 tys. zł dla najbardziej poszkodowanych

U jednych skończyło się na podtopionych piwnicach, inni stracili dach nad głową, a ich domy nadają się jedynie do rozbiórki. Są też gospodarstwa rolne, na których uprawy zostały zniszczone. Pieniądze z budżetu państwa będą również potrzebne np. do odbudowy dróg, chodników czy innych obiektów użyteczności publicznej.

- Nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez pomocy – zapewnił premier Mateusz Morawiecki . - Chcemy, żeby pomoc do osób poszkodowanych trafiła jak najszybciej - dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska . Z kolei minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił się do poszkodowanych rolników. - W trudnych sytuacjach klimatycznych, występujących anomaliach pogodowych, takich jak deszcze nawalne czy huragany, nikt nie zostanie bez pomocy. Rząd nie będzie się z nią ociągał – powiedział.

Jak zwrócić się po pomoc i na co można liczyć?

Jednak to nie wszystko. Można też otrzymać zasiłek na remont domu czy mieszkania, a w skrajnych przypadkach na ich odbudowę. W przypadku remontu państwo wypłaci do 20 tys. zł, a w "szczególnie uzasadnionych przypadkach" kwota wzrośnie, ale nie może być wyższa niż 100 tys. zł.

Z kolei na odbudowę państwo przeleje na konto poszkodowanego do 200 tys. zł. Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez uprawnioną do tego osobę. Oba zasiłki będą pomniejszone o 6 tys. zł, jeśli poszkodowany wcześniej otrzymał ten zasiłek.

Lista trafia do wojewody, który weryfikuje dane i sporządza zbiorczą listę z uwzględnieniem zasiłków, o które wnioskują wszyscy podlegli mu lokalni włodarze. Zbiorcze sprawozdanie wysyła do MSWiA, które to uruchamia środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Pieniądze pokonują odwrotną drogę. Trafiają do wojewody, ten przekazuje pieniądze włodarzom, a lokalne ośrodki pomocy wypłacają je poszkodowanym.