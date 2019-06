Zielona energia z wody. PGE odbuduje elektrownię na rzece Witka

Elektrownia Turów z grupy PGE zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie dwa nowe hydrogeneratory o łącznej mocy ok. 1 MW - podała spółka. To może niewiele jak na skalęoddawanych właśnie do użytku bloków węglowych w Opolu o mocy 2 x 900 MW, czy planowanych bloków gazowych 2 x 700 MW w Elektrowni Dolna Odra, ale zarazem znak, że energia odnawialna tez jest w planach grupy. Wzrost ceny praw do CO2 sprawił, że takie projekty zrobiły się dla elektrowni opłacalne.