Zerowy deficyt pod znakiem zapytania. Spowolnienie gospodarcze może pokrzyżować plany rządu

Z informacji money.pl wynika, że kluczowe jest dociągnięcie do 3 proc. wzrostu PKB. Poniżej tej liczby budżet może się nie spiąć.

Warto podkreślić, że zerowy deficyt byłby czymś wyjątkowym, robiącym dobry PR rządowi. Do tej pory, rok w rok, regularnie wydatki przekraczały dochody budżetowe.

O to, czy rzeczywiście wzrost gospodarczy poniżej 3 proc. może przeszkodzić w osiągnięciu zerowego deficytu, zapytaliśmy ekonomistę mBanku. Piotr Bartkiewicz przyznaje, że trudno to jednoznacznie oceniać. Kondycja budżetu zależy nie tylko od PKB. Nie wyklucza on, że uda się zbilansować budżet także przy wyraźnym spowolnieniu gospodarki. Jak podkreśla, wiele zależy od samej woli politycznej i pewnego rodzaju sztuczek księgowych.