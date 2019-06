Zerowy PIT dla młodych. Jest projekt ustawy

Rząd chce ulżyć młodym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Obiecał to Jarosław Kaczyński w czasie kampanii przed wyborami do europarlamentu. Udało się już zrealizować obietnicę trzynastej emerytury, niedługo ruszą wypłaty 500+ na każde dziecko, a teraz przyszedł czas na zmiany w ustawie o PIT.

Projekt zmian w przepisach jest zgodny z tym, jak widział go premier Mateusz Morawiecki, a nie była już minister finansów Teresa Czerwińska. Pani minister chciała, żeby zerowy PIT dotyczył tylko tych młodych, którzy pracują na umowie o pracę. Jednak resort finansów ma już nowego szefa i światło dzienne ujrzał projekt, w którym zwolnienie z podatku dotyczy większej grupy młodych.

Obejrzyj też: Morawiecki: chodzi o to, żeby zerowy PIT oznaczał zerową emigrację

"Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co podatnik dostaje 'na rękę', a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma" - tłumaczy resort finansów w uzasadnieniu do projektu.