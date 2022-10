Zimą jednak zabraknie węgla? Były minister ocenia lukę na 4 miliony ton

- Elektrownie i ciepłownie "karmią się" białym węglem, którego jest bardzo dużo na świecie. Można go kupić, choć oczywiście wychodzi trzy raz drożej, niż jak się go wydobywa w Polsce, a jest tej samej jakości. Nie rozwiązuje to jednak dostaw węgla grubego, używanego w paleniskach domowych - skomentował.

Przypomniał, że rynek domowy w Polsce zużywa 9 milionów ton węgla rocznie. Polskie kopalnie są stanie dostarczyć dwa miliony ton w skali roku. Resztę węgla sprowadzaliśmy z Rosji, a teraz nie mamy skąd go sprowadzać. - Problem polega na tym, że wszystkie kraje, które rozważaliśmy, np. Madagaskar, RPA, Kolumbia, Indonezja nie zajmują się dostawą węgla grubego , który jest używany do celów energetycznych - podkreślił.

To politycy uwikłali nas w deficyt węgla

Według niego stało się to już problemem politycznym. - Politycy uwikłali nas w deficyt węgla i redukcję wydobycia węgla w Polsce i doprowadzili do tego, że zastąpiliśmy śląski węgiel rosyjskim, teraz mamy tego skutki. Teraz jest czas na merytoryczną rozmowę ludzi, którzy się na tym znają i pomogą rządowi zwiększyć wydobycie węgla w Polsce. To jest jedyna metoda, by poradzić sobie z deficytem węgla i jego wysokimi cenami - stwierdził.