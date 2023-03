Ziobro stawia rząd pod ścianą. Tym razem chodzi o węgiel

Solidarna Polska chce powrotu do węgla

- Nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa węgla brunatnego czy kamiennego . Domagamy się realnych inwestycji państwa w ten sektor. To gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne, naszą suwerenność energetyczną i gwarantuje najtańszy prąd dla Polaków - przekonywał Ziobro.

Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że we wtorek Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. - To jest niezwykle ważne, żeby w ten sposób dawać perspektywę rozwoju polskiej energetyki opartej o węgiel brunatny - dodał.