Ziobro sprytnie rozegrał Morawieckiego. Uderzył w problemy z węglem

Solidarna Polska chce powrotu do węgla

Od 1,5 do 2,5 mld zł trzeba zainwestować w wydobycie w kopalni "Bolesław Śmiały" . Dzięki temu będzie można pozyskać ok. 80 mln ton węgla. To jednak potrwa nawet 6 lat. Według szacunków przedstawionych przez Solidarną Polskę inwestycja pozwoli na dodatkowe zatrudnienie ok. 2 tys. pracowników.

Solidarna Polska wylicza dalej. Kopalnia "Ziemowit", złoża Imielin Północ - do uzyskania jest tu ok. 18-19 mln ton węgla, przewidywane koszty to ok. 400 mln zł. W kopalni "Sośnica" istnieje możliwość wydobywania węgla w złożach po byłej kopalni "Makoszowy". Węgiel można uzyskać stosunkowo szybko (do 24 miesięcy), chodzi o dodatkowe 6,6 mln ton. Koszty inwestycji to ok. 105 mln złotych. W kopalni "Sośnica Partia N" można uzyskać ok. 10 mln ton węgla, inwestując ok. 422 mln zł w ciągu 10 lat. W kopalni "Wujek", obecnie część kopalni "Staszic", do pozyskania jest około 6-7 mln ton węgla kosztem ok. 50 mln zł.