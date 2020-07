Złoto bezpieczną przystanią w kryzysie? Analitycy przewidują, że ceny kruszcu będą rosły do 2021 r.

Pod koniec lipca trudno to sobie wyobrazić, ale na wczesnym etapie pandemii, cena złota spadała. Dziś jednak widać wyraźnie, że załamanie światowej gospodarki, spowodowało historyczne wzrosty cen tego kruszcu.

Jak odnotowuje Bloomberg, na zamknięciu sesji w Nowym Jorku w piątek cena złota wzrosła do 1,9 tys. dol. za uncję. To o ok. 30 proc. więcej niż w marcu i zaledwie 1 proc. poniżej rekordowego poziomu cen z 2011 r.