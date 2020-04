Koronawirus wywołał gorączkę złota. Ceny są rekordowe

Zamknięte rafinerie złota

Marża u pośredników wystrzeliła w górę przez trudność z dostępem do złota. Najpierw je wykupiono, a potem załamała się jego produkcja. Nikt tego oficjalnie nam nie przyzna, ale do tej pory marża była na poziomie ok. 3 proc. Teraz nierzadko jest to nawet 20 proc.