Wakacje w Hiszpanii? W Wielkiej Brytanii czołowy operator turystyczny odwołuje wyjazdy do tego kraju

Wracających z Hiszpanii Brytyjczycy kierują na 14-dniową kwarantannę. W związku z tym TUI odwołuje do 9 sierpnia wyjazdy do tego kraju. Polskie władze na razie tylko zalecają unikania podróży do Katalonii, a szczególnie do Barcelony.

