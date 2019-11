Złoto wróciło do Polski. Były prezes NBP: będzie leżeć w skarbcu i nie da zarobić

- W roku, w którym świętujemy stulecie polskiego złotego jako fundamentu siły gospodarczej naszego kraju, udało się zwiększyć strategiczne rezerwy złota i podjąć działania w celu repatriacji znacznej części polskiego złota do kraju. Realizując nasze konstytucyjne, ustawowe i po prostu patriotyczne zobowiązanie nie tylko budujemy siłę gospodarczą państwa polskiego, ale też tworzymy rezerwy, które będą strzegły jego bezpieczeństwa finansowego - podkreśla Adam Glapiński, prezes NBP. Szef banku centralnego tłumacząc decyzję o sprowadzeniu znacznej ilości sztab złota do Polski, wskazał na światowy trend i oczekiwania społeczeństwa.

- Powrót złota do Polski to zabieg głównie PR-owy. Narodowy Bank Polski stał się jeszcze bardziej narodowy, bo ozłocony - ironizuje Marek Belka. Dodaje, że rezygnując z przechowywania blisko 100 ton kruszcu w Banku Anglii, straciliśmy kilka przywilejów z tym związanych.

- Niektórzy żartują, że skoro NBP sprowadził złoto, to chyba wojna idzie. A jest zupełnie odwrotnie. W takim przypadku należałoby je wywieźć w bezpieczniejsze miejsce. Pokazuje to przykład 1939 roku - przypomina.

Złota przybywa, ale potęgą nie jesteśmy

- Teraz akurat cena kruszcu poszła w górę, co jest z korzyścią dla banków centralnych. W związku z tym, że inne aktywa mają niewielkie stopy zwrotu inwestycja w złoto wydaje się być atrakcyjna. Warto zauważyć, że nie wszystkie banki ostatnio kupowały złoto. Polska pod względem zakupów kruszcu przyłączyła się do krajów takich jak Rosja, Turcja i Chiny, a więc raczej egzotycznych - wskazuje były prezes NBP.

Zwrot w NBP

NBP z prezesem Adamem Glapińskim na czele dali duży rozgłos akcji sprowadzenia złota do Polski, podkreślając wagę wydarzenia i wskazując na same korzyści wynikające z tego faktu. Warto jednak przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu stanowisko banku było takie, że nie ma co liczyć na powrót kruszcu do kraju.