Zmiana cennika na A4 Katowice - Kraków. Będzie taniej

Stalexport Autostrada Małopolska niższymi opłatami zachęca kierowców do korzystania z aplikacji mobilnej do płatności za przejazd. "Informujemy uprzejmie, że od 1 stycznia 2020 r. do przynajmniej 31 marca 2020 r. obowiązywać będą preferencyjne stawki opłat za przejazd A4 Katowice - Kraków dla użytkowników automatycznych metod płatności: A4Go, Autopay i Telepass" - czytamy w komunikacie.