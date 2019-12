Mniej bramek na autostradzie A4. Koncesjonariusz ma plan

Stalexport, który jest koncesjonariuszem autostrady A4 na trasie Kraków - Katowice, chce zachęcić kierowców do korzystania z e-płatności. Jeśli to się przyjmie, z trasy zniknie część bramek do poboru opłat.

Podziel się Dodaj komentarz