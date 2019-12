Zostało 100 km dróg i dwa tygodnie. Drogowcy przyspieszają

W weekend odbyło się uroczyste otwarcie 50-kilometrowego odcinka S5 z Poznania do Wrocławia, kolejne trasy już są wykańczane. Choćby dziś, czyli 18 grudnia, otwarty zostanie 7-kilometrowy odcinek S7 na trasie z Warszawy do Krakowa, blisko Skarżyska-Kamiennej.

Tuż przed świętami uruchomiona ma zostać autostrada A1 koło Częstochowy, miasto będzie można ominąć. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", również przed świętami otwarta ma zostać S17 z Warszawy do Lublina, na wysokości Kołbieli. Do tego kolejne 7 kilometrów zakopianki, a także otwarcie podwarszawskiej obwodnicy Góry Kalwarii.

Tuż przed końcem roku kierowcy mają skorzystać jeszcze z trzech odcinków S5 z Poznania przez Bydgoszcz do Grudziądza. Łącznie to 60 kilometrów nowej ekspresówki. A to nie wszystko, na stronach GDDKiA widać, ile tras jest jeszcze rozkopanych, ale zbliżają się już ku końcowi i najpewniej uda się do końca roku.