Zmiany są nieodwracalne. Pracodawcy nie mają na co czekać

W raporcie zatytułowanym "Demographic Changes in Europe in the 21st Century", autorstwa Jana Misiuny, Marty Pachockiej z Katedry Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomii Społecznej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, czytamy, że kwestia międzynarodowych migracji nabiera coraz większego znaczenia w Europie w pierwszych dekadach XXI wieku. Jest to spowodowane zmianami demograficznymi, które dotykają kontynent, a w szczególności procesem starzenia się populacji.