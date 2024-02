Zetki i silversi w jednym zespole. Wyzwanie i szansa dla biznesu

"Silversi" i pokolenia Z na pierwszy rzut oka wszystko ich dzieli, dorastali w innych realiach ekonomicznych i politycznych. Dla Polaków 50 plus młodość upłynęła w trakcie zmian ustrojowych, kryzysów, ale też generacyjnych wydarzeń, jak wejście Polski do zachodnich struktur. Natomiast przedstawiciele pokolenia Z to dzieci ciągłego wzrostu, który miał tak naprawdę miejsce do pandemii.