Zmiany w 800 plus. Będzie warunek dotyczący szkoły. Oto szczegóły

Od 1 września br. dzieci z Ukrainy będą objęte obowiązkiem szkolnym, połączonym z pobieraniem świadczenia 800 plus . Powiązanie to wprowadzono nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

- Rodzice, składając wniosek np. o świadczenie 800 plus, będą musieli wpisać, do jakiej szkoły chodzi dziecko . Podane dane będziemy weryfikować przez System Informacji Oświatowej (SIO) – powiedziała w rozmowie z Radiem Zet Joanna Mucha, wiceszefowa MEN.

Do polskich szkół może pójść od 20 do 60 tys. ukraińskich dzieci

CEO wskazało w raporcie, że liczba dzieci w wieku szkolnym w rejestrze PESEL UKR wynosi 298 tys., na 155 tys. pobierane jest świadczenie 800 plus z ZUS, a liczba dzieci uczęszczających do polskich szkół wynosi 134 tys.

Rozmówczyni PAP zwróciła uwagę, że jeśli od liczby dzieci, na które pobierane jest świadczenie 800 plus, odejmiemy liczbę ukraińskich uczniów w szkołach, to otrzymamy 21 tys. dzieci w wieku szkolnym, na które pobierane jest świadczenie, ale nie chodzą one do polskiej szkoły.