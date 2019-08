Zmiany w podatku CIT. Rząd chce zebrać 1,6 mld zł rocznie

Kwota padła w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu przygotowanego przez resort finansów. Zmiany w CIT (podatku dochodowym od osób prawnych) mają przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej. Kwota 1,6 mld zł będzie dzielona - 1,2 mld zł ma wpływać do budżetu, a 0,4 mld (dokładnie 380 mln zł) do jednostek samorządu terytorialnego.

"Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej" - czytamy w uzasadnieniu resortu finansów.

Jak dodano, gdy państwa mają różne przepisy dotyczące kwalifikowania podatkowego dochodów lub podmiotów, może to prowadzić do podwójnego zaliczania płatności do kosztów uzyskania przychodów (DD – double deduction) lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie (D/NI - deduction/no inclusion).

W ustawie o CIT pojawił się też zapis który przewiduje wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma to ograniczyć prawo do "podwyższania kosztów podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego do sytuacji uzasadnionych ekonomicznie". W OSR zaznaczono, że "prawo do podwyższania kosztów dla celów rozliczenia podatku dochodowego nie będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy układając odpowiednio stosunki zewnętrzne działają głównie lub wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej".

Co więcej, szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie miał obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich.

