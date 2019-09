Zniesienie limitu 30-krotności składek. "Solidarność" chce zrezygnowania z tego pomysłu

– Podpisaliśmy się pod wspólnym apelem ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, żeby tzw. likwidacja 30-krotności nie weszła w życie. (…) My uważamy, że to jest złe rozwiązanie, to nam zepsuje cały system emerytalno-rentowy – powiedział szef "S" Piotr Duda, cytowany przez PAP.