Zniosą zakaz handlu w niedzielę? Są już pierwsze warunki

Dwóch rzeczy nie rozumiem. 1. Cały elektorat opozycji drze jape, że Europa, Europa, Europa. Ok. Jak wprowadzono zakaz handlu w niedzielę tak jak jest w tej "europie", to nagle Europa jest beeee. 2. Uwielbiam posłów opozycji. Mając na względzie szacunek i godność pracowników chcemy nakazać wam pracę w dwie niedziele w miesiącu. Czekam na kolejny pomysł opozycji pod tytułem " aby seniorzy nie czuli się dyskryminowani to podwyższamy wiek emerytalny do 80 lat".