ZNP żąda podwyżek. Chce pieniędzy jeszcze w tym roku

- Mamy zaplanowany w budżecie na 2023 r. gigantyczny wzrost subwencji oświatowej. O ponad 11 mld zł w stosunku do ubiegłego roku. To jest rekordowy w historii Polski wzrost subwencji. Wyniesie ona 64,4 mld zł - powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Tym samym zadeklarował, że będzie to kwota, która w porównaniu do zeszłego roku wynosi o 20,8 proc. więcej.