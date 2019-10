Zrównoważony budżet wisi na włosku. Jarosław Gowin poczuł się silny i wyrzuca jeden z pomysłów PiS do kosza

Do tej pory Gowin jednak podkreślał, że do sprawy rząd wróci w nowej kadencji. Mówił o dialogu, mówił o szukaniu nowych rozwiązań. Nie mówił o tym, że po prostu wycofa poparcie swoich posłów. A bez zmian w 30-krotności, stworzenie zrównoważonego budżetu jest wyjątkowo trudne. A była to jedna z obietnic premiera Mateusza Morawieckiego .

"Nie" od Jarosława Gowina to inny problem. Wizerunkowy. Zniesienie limitu 30-krotności składek miało przynieść w 2020 roku blisko 5 mld zł do budżetu. Eksperci są przekonani, że bez tych pieniędzy o zrównoważony budżet będzie niezwykle ciężko.

- To, że nie będzie poparcia dla zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS, nie oznacza, że nie będzie poparcia np. dla zwiększenia tego limitu np. do poziomu 40,45 lub 50-krotności - tłumaczy w rozmowie z money.pl. - A to by oznaczało, że część dochodów budżetowych z tego tytułu uda się zabezpieczyć - mówi.