ZUS nie chciał przyznać zasiłku macierzyńskiego. Rzecznik MŚP wykazał, że to bezprawne

Opierając się na zapisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, ustawy Prawo przedsiębiorców oraz przepisach KPA wykazał on, że podstawą wstrzymania zasiłku macierzyńskiego mogą być jedynie dwie sytuacje, określone przepisami prawa: 1) gdy prawo do zasiłku ustało, 2) gdy okaże się, że podstawa do zasiłku w ogóle nie istniała. Żadna z tych sytuacji nie zaistniała w przypadku wnioskodawczyni, więc ZUS nie miał prawa do wstrzymania wypłaty należnego świadczenia.