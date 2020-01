Problemy z ZUS. Ciągłe kontrole i brak wypłat

Ciągnące się miesiącami kontrole i wstrzymane wypłaty świadczeń chorobowych, często należnych - z takimi problemami coraz więcej osób zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Z tego powodu ten zwrócił się do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

Podkreślił, że jego wątpliwości budzi pozostawianie bez środków do życia osób chorych, samotnych czy też kobiet w ciąży. RPO zaznacza, że nie kwestionuje prawa ZUS do kontroli. Zwraca jednak uwagę, że nie powinny one trwać miesiącami.

Jak dodaje, ZUS kwestionuje nie tylko wysokość świadczenia, ale nawet samo podleganie ubezpieczeniom społecznym, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty. Co więcej, same postępowania coraz częściej trwają dłużej niż pozwalają na to przepisy.