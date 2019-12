Składki ZUS 2020. Jednym w górę, innym w dół

Przedsiębiorcy już narzekają na obecny poziom składek ZUS, w przyszłym roku będzie tylko gorzej. Teraz standardowa składka to łącznie 1316,97 zł, w przyszłym roku będzie to już ok. 1430 zł. Jak przypomina next.gazeta.pl, nie wiadomo ile konkretnie, bo nadal nie jest znana wysokość składki zdrowotnej.

Ta jest zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 r. Tę kwotę zaś poznamy dopiero w połowie stycznia 2020 r. Można jednak szacować, że w 2020 r. składka zdrowotna będzie wynosiła ok. 360-365 zł, wobec 342,32 zł w 2019 r. Tylko tutaj będzie więc ok. 20 zł więcej.

Pozostałe składki, tj. emerytalna, rentowa, wypadkowa, na fundusz pracy oraz chorobowa (dobrowolna) wyniosą w 2020 r. łącznie 1069,14 zł, czyli o ok. 94,5 zł więcej niż w 2019 r. Razem ze składką zdrowotną, miesięcznie przedsiębiorcy będą więc musieli wysupłać rzeczone ok. 1430 zł, a więc o ok. 115 zł więcej niż w 2019 r.

Jednak będą też zniżki. Według szacunków rządowych ok. 320 tys. przedsiębiorców będzie mogło od lutego 2020 r. płacić niższe składki ZUS, zależne od dochodu. Od początku 2019 r. taką możliwość ma ok. 180 tys. przedsiębiorców, ale w grudniu przez Sejm i Senat przeszła nowelizacja małego ZUS-u, która zakłada, że zmienią się zasady dostępu do preferencji w składkach.

W 2019 r. z rozwiązania mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody w wysokości 63 tys. zł, po zmianach granicą będą przychody 120 tys. zł rocznie oraz ok. 6 tys. zł dochodu na miesiąc. Wysokość składek ZUS będzie zależna od poziomu dochodów w poprzednim roku.

Jak wylicza next.gazeta.pl, łączna składka przedsiębiorcy korzystającego z "małego ZUS-u plus" będzie o ok. 500 zł niższa - choć oczywiście poziom oszczędności będzie inny dla każdego. Chęć skorzystania z "małego ZUS-u" w 2020 r. trzeba będzie zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego.

W 2020 r. nadal obowiązywać będą także inne preferencje w wysokości składek ZUS. Po pierwsze, to tzw. ulga na start, czyli brak obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych sześć miesięcy od otwarcia działalności gospodarczej. W tym czasie można płacić jedynie składkę zdrowotną (czyli ok. 365 zł w 2020 r.).

Przez kolejne dwa lata można korzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. W 2020 r. będzie to 246,80 zł (razem ze składką chorobową), a wraz z obowiązkową składką zdrowotną ok. 612 zł (a więc ponad 50 zł więcej niż w 2019 r.).

