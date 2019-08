ZUS szykuje nowy przetarg dot. systemu informatycznego dla ubezpieczonych

Obecnie obsługą Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS zajmują się wspólnie dwie firmy: Asseco i Comarch. Jednak wszystko wskazuje na to, że ZUS preferuje tylko jednego wykonawcę. Dlatego, jak informuje "Rzeczpospolita", prawdopodobnie wiosną 2020 r. ogłoszony zostanie nowy przetarg na utrzymanie systemu.

ZUS planuje rozpisać jeden przetarg, obejmujący dwa zakresy usług: po zakończeniu czasowej umowy z Asseco do czasu zakończenia obecnej umowy z Comarchem oraz obejmujący 48 miesięcy od czasu zakończenia umowy z Comarchem.

Kontrakt dotyczący KSI od miesięcy budzi kontrowersje, pierwotnie wygrał go Comarch, który zaproponował najniższą cenę. Jednak ZUS stwierdził, że nie będzie w stanie wywiązać się z umowy.

Sprawa trafiła do sądu, jednak jak informował money.pl, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Comarch zawarli we wtorek porozumienie. Dokument ma zakończyć spór pomiędzy Zakładem a firmą. Obie strony zobowiązały się w nim do zawarcia ugody sądowej, ta ma nastąpić w najbliższym czasie.