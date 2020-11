Związek zawodowy pielęgniarek podejmuje decyzję. Możliwy jest strajk generalny

Służba zdrowia została zatopiona przez trwającą pandemię koronawirusa. Izby przyjęć pękają w szwach, a media co rusz informują o karetkach, które po kilka godzin czekają na parkingach placówek, by te mogły przyjąć ich pacjenta.

Sytuacja zmusiła Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do decyzji o przygotowaniach do wszczęcia sporów zbiorowych. Jak przestrzega Dorota Gardias, następnym krokiem związkowców może być strajk generalny.

Zobacz: To będzie słaby kwartał dla gospodarki. "Ludzie zacisnęli portfele"

- Jeszcze, żeby tego było mało, to pan minister [Adam Niedzielski] ma ostatnio nowy pomysł, by środki, które dostają pielęgniarki od [czasów - TOK FM] ministra Mariana Zembali [...] wprowadzić do puli szpitali. Czyli te środki mogą w ogóle nie trafić do personelu, który ma zajmować się polskim społeczeństwem i obywatelami. Oni będą mniej zarabiać - tłumaczyła Gardias w rozmowie z rozgłośnią.