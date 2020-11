Ustawa covidowa. PiS nie spieszy się z publikacją, choć wcześniej zarzucał opieszałość opozycji

Ustawa covidowa wprowadza m.in. ustawowy obowiązek noszenia maseczek, znosi odpowiedzialność karną lekarzy za nieumyślne błędy medyczne w trakcie pandemii. Przede wszystkim zapewnia ona jednak dodatek wszystkim lekarzom, co stało się kością niezgody między rządzącą większością a opozycją.

Senat - kontrolowany przez opozycję - zaproponował bowiem, by stuprocentowy dodatek "covidowy" przysługiwał wszystkim lekarzom, z czym posłowie się zgodzili przez pomyłkę. Natomiast prawodawcy pierwotnie planowali, że dodatkowe fundusze trafią do tych, którzy skierowani są do pracy przy pacjentach zakażonych SARS-CoV-2.