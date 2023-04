UOKiK będzie mógł ingerować w struktury firm. Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja ma dostosować krajowe przepisy do unijnej dyrektywy. Bruksela chce nadać organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewniania należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej. Jednym ze środków do tego dążących ma być ustanowienie minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych.