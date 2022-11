Zwiększenie ochrony na granicy z Rosją. Mariusz Błaszczak zapowiada kolejną zaporę

Będzie zapora na granicy z Rosją

Jest już zapora na granicy z Białorusią

Wcześniej podobna zapora powstała na granicy z Białorusią, a budowano ją od 25 stycznia do końca czerwca na 187 kilometrach podlaskiego odcinka granicy. Wicepremier we wrześniu potwierdził, że koszty inwestycji wyniosą ok. 1,6 miliarda złotych i jeżeli dojdzie do przekroczenia tej sumy, to raczej nie o "wielkie kwoty".